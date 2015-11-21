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استنفار قوات «FBI» تحسبًا لتهديد «داعش» للهجوم على ولاية «أتلانتا» الأمريكية

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مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية

مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية

 ترجمة: محمد سويلم

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تأخذ على محمل الجد المعلومات الصادرة عن مجموعة hacktivist مجهول أن الإرهابيين من داعش يخططون لهجوم على مدينة أتلانتا الأميركية.

وحسبما ذكرت قناة «WSB-TV ATLANTA» مساء السبت، فإنه وفقًا لـ«hacktivists»، فإنه من من القرر استهداف مواقع أخرى من بينها باريس وروما وميلان، وكذلك مواقع في إندونيسيا ولبنان.

وفي 13 نوفمبر، أُصيب 130 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 350 في تفجيرات انتحارية وهجمات بالرصاص في ملعب لكرة القدم، وقاعة للحفلات الموسيقية والمطاعم في العاصمة الفرنسية باريس، وأكدت «داعش» مسؤوليتها عن الهجوم.

 

جانب من بيان ال«FBI» لاتخاذها على محمل الجد ما ذكرته HACKVISITS على الهجوم على أتلانتا

جانب من بيان ال«FBI» لاتخاذها على محمل الجد ما ذكرته HACKVISITS على الهجوم على أتلانتا

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