مشكلة الفلات فوت وعلاجها بأسهل الطرق

يقول الدكتور خالد يحيى، استشارى جراحة العظام، إن مشكلة انبساط القدمين أو الفلات فوت (تسطح القدمين) مشكلة يعانى منها الكثير وعلى الرغم من أن القدم المسطحة تعتبر حالة طبيعية فى الأطفال حديثى الولادة والرضع، إلا أنها تعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة للكبار.

وتكون الأعراض واضحة للعين المجردة فتظهر القدم ملتصقة بالأرض ولا يوجد الجزء منحنى من القدم، ويجب أن نعلم أنه لا يمكن تجنب أو علاج الفلات فوت نهائيا أو يمكن التحكم فى أعراض المرض.

وهناك العديد من الحلول لانبساط القدمين، فإذا كان هناك ألم فيمكن استخدام المسكنات، ومن العلاجات المتوفرة العلاج الطبيعى ولبس الأحذية الخاصة ذات فرش خاص ويفضل أن يتم عمل تلك الأحذية من خلال أخصائى متخصص.

كما يمكن أن يستخدم العلاج الموضعى كاستخدام الحقن فى مناطق الألم وفى بعض الأحيان النادرة قد يحتاج الأمر إلى استخدام العلاج الجراحى، إذا لزم الأمر فى الحالات الشديدة والتى لا يُفيد معها العلاج الطبيعى.