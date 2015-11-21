بعد عيد ميلاده بساعات .. طلعت زكريا يتلقى خبر وفاة شقيقته

في الوقت الذي انتهى فيه الفنان طلعت زكريا من الاحتفال بعيد ميلاده، وسط فريق عمل مسلسله الكوميدي"بس مباشر"، تلقى خبر وفاة شقيقته التي كانت تعاني أزمة صحية مؤخرا.ً

ومن المزمع أن تقام مراسم الجنازة بعد ظهر اليوم، لكن لم يتحدد بعد موعد لمراسم العزاء.

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