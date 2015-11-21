محمد بن زايد: بدأنا خطواتنا الأولى لاستدامة مواردنا لوداع آخر قطرة نفط

اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سياسة الامارات العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار خطوة متقدمة لتعزيز قدرات الوطن ومكتسباته.

وقال سموه في تغريدات على حسابه في "تويتر": بدأنا في خطواتنا الأولى واستعداداتنا المبكرة لاستدامة مواردنا لوداع آخر قطرة نفط .

واضاف سموه :لا نسعى الى نقل المعرفة بل الى ترسيخها في عقولنا بما يتيح توليد الأفكار المبدعة وإنتاج الحلول المبتكرة لخير الوطن وصالح البشرية و نعقد الآمال على مؤسساتنا التعليمية في تنمية الإبداع والابتكار لدى النشء بما ينسجم مع أهدافنا ويحقق طموحاتنا الوطنية.

واكد ان ثقتنا لا حدود لها في قدرة ابناء الامارات على ترجمة هذه السياسات الى واقع يضع الامارات في ركب الدول المتقدمة.

وقال سموه ان الانسان هو الثروة الحقيقية التي راهنت عليها الامارات وسيبقى كذلك قائد التغيير والابداع والابتكار في كافة المجالات وان الإمارات بفضل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة رائدة في تبني المبادرات المبدعة والأفكار الخلاقة والرؤى المبتكرة.