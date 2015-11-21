قيادى بحماس: ندعم مبادرة دحلان بتسليم المعابر لشخصيات فلسطينية وطنية

طرح عضو القيادة السياسية لحركة حماس الدكتور محمود الزهار، مبادرة لإنهاء أزمة معبر رفح البرى الواصل بين قطاع غزة ومصر، معلناً دعمه للمبادرة التى أطلقها النائب محمد دحلان، بهدف إعادة اللحمة الداخلية على أسس وطنية وسياسية ثابتة.

وأوضح الزهار فى برنامج أوراق فلسطينية الذى سيبث عبر قناة الغد العربى من القاهرة، غدا الأحد، أن حركته على استعداد لبحث صيغة فلسطينية داخلية لحل أزمة استمرار إغلاق معبر رفح.

وقال الزهار وفقا لما نشرته مصادر صحفية تابعة لحماس: "نحن على استعداد لإيجاد صيغة داخلية بيننا، ونضع شخصيات وازنة ومحترمة ليست من اللصوص ولا من تجار الأوطان بحيث يكون لها الإشراف على المعبر"، على حد تعبيره.

وأكد الزهار أن حركته لم تعبث بأمن مصر و أن الأخيرة تعلم ذلك جيداً، مشيراً إلى أن حماس لن تنجر إلى أى طرف يلعب بأمن مصر سواءً كان مع النظام أو ضد النظام.

وحول المبادرة التى أطلقها النائب فى المجلس التشريعى محمد دحلان، بهدف إعادة اللحمة الداخلية على أسس وطنية وسياسية ثابتة، أبدى القيادى البارز فى حماس جاهزية حركته للتعامل مع أى دعوة سواء كانت من النائب دحلان أو غيره تهدف لمصالحة حقيقية على أساس تطبيق اتفاق المصالحة الذى أبُرم فى القاهرة عام 2011.

غير أن الزهار استبعد موافقة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" على أى دعوة هدفها تطبيق المصالحة الفلسطينية، وقال: "أنا أؤكد لك لو سألت دحلان أو أى أحد آخر سيقول لك أن أبو مازن لا يريد" على حد تصريحاته .