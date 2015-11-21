نجاة جندى بالقوات الخاصة الليبية من محاولة اغتيال فى أجدابيا

>نجا جندى بالقوات الخاصة الليبية (الكتيبة 17 صاعقة) ، من محاولة اغتيال اليوم " السبت" ، وسط مدينة أجدابيا من قبل مسلحين مجهولين.

وقال مصدر عسكرى ، إن جنديا بالكتيبة 17 صاعقة يدعى أحمد الزوى تابع لكتيبة 17 صاعقة ، تعرض لمحاولة اغتيال اليوم وسط مدينة أجدابيا من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة ، لافتا أنه تم استهدافه أثناء عودته إلى منزله الواقع بشارع مقبرة سيدى حسن مقابل مدرسة الأندلس وسط المدينة.

وأضاف المصدر أن الزوى أصيب برصاصتين وتم نقله للمستشفى ، منوها بانه تم تقديم الإسعافات الأولية للزوى وأن حالته الصحية مستقرة.