بالفيديو: رجل يثبت قوة المكياج على التغيير والنتيجة صادمة!

تُستخدم مستحضرات التجميل لإخفاء العيوب وإبراز الملامح الجمالية. حتى أنّ تقنيات تطبيق المكياج تطورت بشكل ملحوظ، إلى درجة أنها تستطيع تبديل كلّ ملامح الوجه.

لكن هل يعقل أنّ للمكياج قوة على تغيير جنس الإنسان من رجل إلى امرأة بوجه كامل الأنوثة؟

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نعم، هذا ما يثبته الفيديو الآتي ، حيث استطاع رجل أن يتحوّل الى امرأة بالمكياج.

يُظهر هذا الفيديو عدة تقنيات يمكنك اعتمادها، سيدتي، لتجميل وجهك بالمكياج:

-تقنية نحت الوجه: باستخدام درجات مختلفة من الكونسيلر، بشكل يسلط الضوء على أماكن معينة في الوجه من جهة، ويخفي أماكن أخرى من الجهة الثانية. كما يظهر هذا الفيديو كيف استطاع الرجل أن يصغّر أنفه، يرفع وجنتيه ويرسم جبينه.

-تقنية رسم الحواجب: يظهر هذا الفيديو، أسرع طريقة في تصحيح الحواجب ورسمها بتقنية الشعرة شعرة لسحب العين.

-تقنية دمج الظلال: لم يعد مكياج العين السموكي موضة فحسب، وإنما أصبح فنّاً في سحب العين ودمج الظلال بشكل يؤثر على رسمة العين وحجمها، وحتى لونها.

-تقنية رسم الأي لاينر: يُظهر هذا الفيديو شكلاً جديداً ومميزاً لوضع الأي لاينر على الجفنين العلوي والسفلي بشكل يكبّر العين.

-تقنية تكبير الشفاه: بعيداً عن البوتوكس وعمليات التجميل، يمكن الحصول على شفاه كبيرة وممتلئة بأبسط طريقة، تابعيها في هذا الفيديو.

-تقنية وضع الشامة: اذا كنت من محبات الشامة في الوجه، أصبح بامكانك وضعها بسهولة بواسطة المكياج.

لمزيد من التفاصيل، تابعي الفيديو:

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