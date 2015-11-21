أهم 3 عادات للحصول على أظافر قوية وجميلة:

1- صيانة أظافرك أسبوعيًّا: حددي يومًا معينًا في الأسبوع للعناية بأظافرك، فالعناية بالأظافر أمر مهم جدًا للحفاظ على جمال وصحة أظافرك؛ ومن المهم أيضًا استخدام ملمعات الأظافر التي لا تحتوي على التولوين والفورمالديهايد لأنها يمكن أن تكون سامةً، وقد تسبب الضرر لأظافرك.

2- ارتداء القفازات: عند قيامك بالأعمال المنزلية لا تنسي ارتداء القفازات لحماية يديك وأظافرك من المواد الكيميائية التي تؤدي إلى هشاشة وكسر أظافرك؛ وكذلك عند خروجك من المنزل لا تنسي ارتداء القفازات لحماية أظافرك من أشعة الشمس، وأيضًا في الشتاء حافظي على يديك بارتداء القفازات الثقيلة لحمايتها وتدفئتها في الأيام الباردة.

3- غسل اليدين عند الضرورة فقط: غسل اليدين كثيرًا وتعرضهما للمياه سيؤدي إلى ضعف وكسر في الأظافر، فاحرصي على غسل يديك عند الضرورة فقط؛ واحرصي أيضًا على ترطيبها باستمرار وبالأخص بعد غسلها بالماء لحمايتها من التشققات.