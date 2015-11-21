زيدان: لم أشارك في مباراة بيكام الخيرية بسبب ' آلام أحداث باريس '

(إفي): أكد لاعب كرة القدم الفرنسي السابق، والمدير الفني لفريق ريال مدريد الرديف، زين الدين زيدان أن الحديث عن الهجمات التي شهدتها العاصمة باريس في 13 من الشهر الجاري، يكون صعبا عندما "يكون هناك كل هذا الألم والحزن".

وقال زيدان، في تصريحات لصحيفة (ليكيب)، "لقد عشت في مدريد ما خاضه الفرنسيون أمام شاشات التلفزيون.. الخوف والحزن، حزنا كبيرا".

وأكد تضامنه مع ذوي ضحايا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 129 شخصا.

وأقر أنه يواجه صعوبة كبيرة في الحديث عن هذا الأمر، كما أنه لم يستطع المشاركة في المباراة الخيرية التي أقيمت لصالح (اليونيسيف) في ملعب أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد الإنجليزي، وكذلك الحال بالنسبة لمواطنه باتريك فييرا الذي ألغى مشاركته في الحدث في ضوء الهجوم.