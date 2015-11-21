سيميوني: أقدر توريس اللاعب وليس كرمز للنادي

(إفي): أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد مشاركة فرناندو توريس في التشكيلة الأساسية غدا أمام ريال بيتس في الليجا، مؤكدا أنه يقدره "كلاعب وليس كرمز للنادي"، ويتمنى له الوصول إلى مائة هدف مع الروخيبلانكوس.

وقال سيميوني عن المهاجم الذي تنتهي إعارته نهاية الموسم "لقد قلت لفرناندو ما اعتقده منذ اليوم الأول له هنا. أقدره كلاعب وليس كرمز للنادي. أقدره وأطالبه بإظهار المستوى المتوقع منه كلاعب، وبعد فترة سيحدد ما إذا كان سيجدد أ م لا".

وأضاف في مؤتمر صحفي "لقد لعب فرناندو في الواقع عددا كبيرا من المباريات ولدقائق كثيرة، ونحن بحاجة لقوته مثلما نحتاج لارتفاع المستوى الجيد لفييتو".

وتابع "إنهما فتيان يمكنهما تعويض غياب جاكسون (المصاب) في هذه المباريات. أعتقد أن كل واحد له مميزاته، إنهما يجعلان الفريق جيدا. فرناندو يلعب في العمق أكثر وأفضل على الأطراف، ولوثيانو أفضل في اللعب القصير وفي اللعب الجماعي".

وتحدث سيميوني عن المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان المتأثر بهجمات باريس الأخيرة حيث كان يشارك مع منتخب بلاده في مواجهة ألمانيا الودية حين وقعت انفجارات بالقرب من ملعب المباراة وشهدت شقيقته الهجوم على مسرح باتاكلان في العاصمة حيث كانت تحضر حفلا أثناء الاعتداء.

وقال سيميوني "إنه بحالة جيدة ويفكر على لعب المباراة وعلى إظهار ما يعرفه هو في أرض الملعب".

وأكد المدرب الأرجنتيني على أهمية الفوز على ريال بيتيس والتركيز في المباراة.