بالفيديو – فاردي يكتب التاريخ.. ويعادل رقم نيستلروي الصامد من 12 عاما

أوضح إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك أنه لم يتحدث مع جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، بعد أنباء طلب البرتغالي فسخ عقده مع القلعة البيضاء.

وكان فيريرا قد طلب فسخ عقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على 3 أشهر مستحقات متأخرة.

لكن يوسف أوضح لـFilGoal.com "فيريرا لم يرسل لي أي شيء. لست مديرا للنادي أو رئيسا له".

وعن الأزمة عقب "علمت ما حدث. لكن يمكن توضيح أن الزمالك دفع جزء من مستحقات فيريرا، لكن بالجنيه. المدرب البرتغالي يرغب في الحصول على مستحقاته بالدولار، هذا سبب المشكلة".

ماذا بعد؟ أجاب يوسف "حتى الآن لم يحدث أي تطور للموقف".