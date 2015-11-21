بالصور.. عميد كلية التربية النوعية بأسوان يؤكد دعمه لمجلس اتحاد الطلاب

عقد الدكتور راضى عبد المجيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، اجتماعا مع أعضاء لجان اتحاد طلاب الكلية الفائزون فى الانتخابات.

وتقدم عميد الكلية بالتهنئة لأعضاء اتحاد الطلاب، مؤكداً على دعم الكلية الكامل لمجلس اتحاد طلاب كلية التربية النوعية، من أجل الاستمرار فى ممارسة كافة الأنشطة الطلابية.

حضر الاجتماع الدكتور عبد الحى محمود، وكيل الكلية، والطالب محمد ياقوت، أمين عام اتحاد طلاب الكلية، والطالب علاء عبد الحافظ، أميناً مساعداً لاتحاد الطلاب.