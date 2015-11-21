أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. عميد كلية التربية النوعية بأسوان يؤكد دعمه لمجلس اتحاد الطلاب

Google+ Print
عقد الدكتور راضى عبد المجيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، اجتماعا مع أعضاء لجان اتحاد طلاب الكلية الفائزون فى الانتخابات.

وتقدم عميد الكلية بالتهنئة لأعضاء اتحاد الطلاب، مؤكداً على دعم الكلية الكامل لمجلس اتحاد طلاب كلية التربية النوعية، من أجل الاستمرار فى ممارسة كافة الأنشطة الطلابية.

حضر الاجتماع الدكتور عبد الحى محمود، وكيل الكلية، والطالب محمد ياقوت، أمين عام اتحاد طلاب الكلية، والطالب علاء عبد الحافظ، أميناً مساعداً لاتحاد الطلاب.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365