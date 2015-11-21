مباحث الفرافرة تضبط عاطلا بحوزته ربع كيلو بانجو فى حملة أمنية

تمكنت قوة شرطة من مباحث مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد، بقيادة النقيب عمرو حشاد رئيس المباحث، من ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو بانجو بمركز ومدينة الفرافرة، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازتها بقصد الاتجار، تم تحريزها وتحرر بها المحضر رقم 1216 إدارى مركز شرطة الفرافرة، وتم إحالته للنيابة للتحقيق.

وكان إخطارًا قد ورد إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بضبط أحد الأشخاص من محافظة البحيرة يدعى "م.ح" 21 عاما عاطل وبحوزته ربع كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، خلال حملة أمنية بدائرة المركز، بعد ورود معلومات تفيد باتجاره فى المواد المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات تمكنت القوة من ضبطه وبحوزته المواد المخدرة والتى تم تحريزها، وتحرر بها المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.