بالفيديو عرافة كويتية تفجر مفاجأة عن معرفة من المتسبب في إنفجار فرنسا والطائرة الروسية

قامت عرافة كويتية بنشر فيديو خاص بها أولا : تقوم بتعريف نفسها وهي ” سلوي المطيري ” ، وفي هذا الفيديو توجه رسالة إلي الشعب الفرنسي بأكمله وخصصت علي رأس الشعب الفرنسي رئيس الوزراء ” فرانسوا هولاند ” ، كما أكدت في هذا الفيديو أنها لديها مكرمة من الله سبحانه وتعالي ، وأنها تدخلت في أمور كثيرة وقامت بحلها .

وجهت في هذا الفيديو رسالة إلي الشعب الفرنسي ” وأكدت أنها مستعدة أن تذهب إلي فرنسا وتقوم بتحضير المكرمة ، كما أكدت انها سوف تساعد فرنسا في حل هذا الغموض ، لمعرفت من هو المتسبب في هذا الإنفجار ، كما أكدت انها أيضا سوف تساعد في حل غموض الطائرة الروسية ومن المتسبب في إنفجارها ، ولبنان أيضا ، وحل الكثير من المشاكل في العالم كله ” .

كما أكدت انها لم تفعل هذا الفيديو من نفسها بل هي أمرت بأن تسجل هذا الفيديو لمساعدة فرنسا والعالم ، كما أكدت أن ” داعش ” ليس لديها أية صلة بهذا الإنفجار ، وأن داعش تنسب هذا الإنفجار لنفسها فقط .

شاهد الفيديو :

شبكةعيونالإخبارية

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