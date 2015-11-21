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بالفيديو عرافة كويتية تفجر مفاجأة عن معرفة من المتسبب في إنفجار فرنسا والطائرة الروسية

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بالفيديو عرافة كويتية تفجر مفاجأة عن معرفة من المتسبب في إنفجار فرنسا والطائرة الروسية بالفيديو عرافة كويتية تفجر مفاجأة عن معرفة من المتسبب في إنفجار فرنسا والطائرة الروسية

قامت عرافة كويتية بنشر خاص بها أولا  : تقوم بتعريف نفسها وهي ” سلوي المطيري ” ، وفي هذا الفيديو توجه رسالة إلي الشعب الفرنسي بأكمله وخصصت علي رأس الشعب الفرنسي رئيس الوزراء ” فرانسوا هولاند ” ، كما أكدت في هذا الفيديو أنها لديها مكرمة من الله سبحانه وتعالي ، وأنها تدخلت في أمور كثيرة وقامت بحلها .

وجهت في هذا الفيديو رسالة إلي الشعب الفرنسي ” وأكدت أنها مستعدة أن تذهب إلي فرنسا وتقوم بتحضير المكرمة ، كما أكدت انها سوف تساعد فرنسا في حل هذا الغموض ، لمعرفت من هو المتسبب في هذا الإنفجار ، كما أكدت انها أيضا سوف تساعد في حل غموض الطائرة الروسية ومن المتسبب في إنفجارها ، ولبنان أيضا ، وحل الكثير من المشاكل في العالم كله ” .

كما أكدت انها لم تفعل هذا الفيديو من نفسها بل هي أمرت بأن تسجل هذا الفيديو لمساعدة فرنسا والعالم ، كما أكدت أن ” داعش ” ليس لديها أية صلة بهذا الإنفجار ، وأن داعش تنسب هذا الإنفجار لنفسها فقط .

شاهد الفيديو :

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