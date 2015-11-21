بالفيديو | معجزة غريبة تحدث في كوريا ، وهي انشقاق البحر ،لن تتخيل ما ستراه في الفيديو

فيديو غريب ومشاهدته غريبة أيضا ، فقد جئت إليكم بهذا الفيديو والمشاهد التي حازت إعجاب أشخاص كثيرة ، ولم يتم انتشاره كثيراً ، يعرض على موقع اليوتيوب فقط .
هو عن مهرجان يسمى ” مهرجان انشقاق البحر “، طبعاً الكل يسأل هذين السؤالين :
مهرجان لانشقاق البحر ؟
وهل يوجد بحر يتم انشقاقه ؟
مثلكم تسألت نفس الأسئلة السابقة ، فقد شدني مضمونه الغريب ” انشقاق البحر” ، والأغرب أن أكثر الناس ، لا يعلموا بهذه المعلومة أو هذا المهرجان نهائياً .
معجزة من الله عز وجل لا يعرفها إلا بعض الناس ، وهي تحدث في كوريا ، حيث يأتي الناس بالملايين لحضور هذا المهرجان.
وحضور كمية الناس هذه لمشاهدتها والعبور من خلالها ، ويعرفونها أكثر منا فلماذا لا نعرفها مثلهم .
مهرجان انشقاق البحر
هو عبارة عن مهرجان يقيمه الكوريين 3 مرات في السنة ، وذلك بسبب انشقاق البحر ، وعند شقوقه يظهر ممر مائي طويل يبلغ طوله 2.8 كم تقريباً ، ويبلغ عرضه 40 متر تقريباً ، وهذا الممر الطويل يؤدي إلى جزيرة تدعى “جنيدو”.
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