بالفيديو | معجزة غريبة تحدث في كوريا ، وهي انشقاق البحر ،لن تتخيل ما ستراه في الفيديو

فيديو غريب ومشاهدته غريبة أيضا ، فقد جئت إليكم بهذا الفيديو والمشاهد التي حازت إعجاب أشخاص كثيرة ، ولم يتم انتشاره كثيراً ، يعرض على موقع اليوتيوب فقط .

هو عن مهرجان يسمى ” مهرجان انشقاق البحر “، طبعاً الكل يسأل هذين السؤالين :

مهرجان لانشقاق البحر ؟

وهل يوجد بحر يتم انشقاقه ؟

مثلكم تسألت نفس الأسئلة السابقة ، فقد شدني مضمونه الغريب ” انشقاق البحر” ، والأغرب أن أكثر الناس ، لا يعلموا بهذه المعلومة أو هذا المهرجان نهائياً .

معجزة من الله عز وجل لا يعرفها إلا بعض الناس ، وهي تحدث في كوريا ، حيث يأتي الناس بالملايين لحضور هذا المهرجان.

وحضور كمية الناس هذه لمشاهدتها والعبور من خلالها ، ويعرفونها أكثر منا فلماذا لا نعرفها مثلهم .

مهرجان انشقاق البحر

هو عبارة عن مهرجان يقيمه الكوريين 3 مرات في السنة ، وذلك بسبب انشقاق البحر ، وعند شقوقه يظهر ممر مائي طويل يبلغ طوله 2.8 كم تقريباً ، ويبلغ عرضه 40 متر تقريباً ، وهذا الممر الطويل يؤدي إلى جزيرة تدعى “جنيدو”.

شاهد الفيديو وستعرف أكثر

شبكةعيونالإخبارية

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