فيريرا يهدد الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة

أرسل البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك خطابا للنادي الأبيض يشترط فيه الحصول على مستحقاته المتأخرة بالدولار وليس بالجنيه المصري.

وعلم FilGoal.com أن مستحقات فيريرا تبلغ راتب 3 أشهر وكان الزمالك قد عرض عليه الحصول عليهم بالجنيه إلا أن البرتغالي رفض في الخطاب الذي أرسله للنادي اليوم السبت.

وتمسك فيريرا بالحصول على راتبه بالدولار قبل ان يعود ويستكمل مهامه مع الفريق كمدير فني له.

وكان من المنتظر أن يصل فيريرا للقاهرة غدا الأحد إلا أن أزمة المستحقات قد تلقي بظلالها على مستقبل المدير الفني البرتغالي مع الزمالك.