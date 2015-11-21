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صور | المنتج «نصر محروس» في ضيافة «صاحبة السعادة».. الإثنين

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صور | المنتج «نصر محروس» في ضيافة «صاحبة السعادة».. الإثنين صور | المنتج «نصر محروس» في ضيافة «صاحبة السعادة».. الإثنين

«إسعاد يونس» تستضيف المنتج« نصر محروس»

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج ” صاحبة السعادة” علي شاشة CBC، المنتج نصر محروس، ، في حلقة خاصة بعنوان ” الجندي المعروف”، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الـ11 مساءاً.

ويكشف «نصر» خلال الحلقة عن أن الفضل يعود لوالده والذى ادخله الاستديو وعمره 8 سنوات واول مرة وقفت خلف الكاميرا امام كارم محمود وفتحت شركتى الخاصة واول تعاون كان مع المطرب «أمين سامى» ، وتعاونت مع «سمير سرور» فى اول البوم موسيقى.

كما يتناول «محروس» تعاونه مع «حسن الأسمر» وأغنية أنا اهو و«خالد عجاج» فى البوبم  «شكى »حيث أنه السبب فى تحويل وجهة عجاج من الشعبى إلى لون جديد  فى اغنية «وحشتنى»

وعن تعاونه مع «محمد فؤاد» أكد  «محروس» على  حبه لفؤاد من قبل العمل معاه وكانت أول الأعمال التي جمعتهم أغنية «حيران» و«اكرك يا نسي» ومشيراً إلى أن جمهور فؤاد كان مستغرب جداً النجاح الكبير  مع اغنية « كمننا ».

و تعاون مع منير فى« ليه يا دنيا »و «قلبي مساكن شعبية» و«لما النسيم» و« بتبعديني» و « ربك لما يريد» ، و «أقنعته وصورنا» و«أنا بعشق البحر» فى 3 ساعات، وتم تصوير «سو يا سو» في اليونان.وايضاً تعاونه مع محمد محى فى «البوم صورة »و«دمعة وقادر» و«تعملها».

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