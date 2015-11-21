مظاهرة لطلاب جامعة النهضة الخاصة ببني سويف ‎

نظم طلاب بجامعة النهضة الخاصة بمحافظة بني سويف، صباح اليوم، تظاهرة حاشدة أمام مبنى الجامعة بشرق النيل ،اعتراضا على سياسة إدارة الجامعة.

أعلن الطلاب دخولهم في اعتصام مفتوح وتعليق الدراسة ، لحين الاستجابة لمطالبهم، والتي تمثلت في رفع نسبة الغياب، وإلغاء درجات الحضور التي تم تحديدها من قبل أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعة، وإلغاء الحضور الورقي بالسكاشن والمحاضرات، بالإضافة إلى تعديل جدول الامتحانات إلى ثلاثة أسابيع بدلا من أسبوعين، والاكتفاء بمادة واحده في الامتحانات يوميا، بدلا من أكثر من مادة.

طالب المحتجون خلال وقفتهم بإلغاء الحرمانات من الترم الحالي نتيجة للزيادة المفاجئة في نسبة الغياب للطلاب، واحتساب أسبوع الحذف والإضافة من نسبة الغياب.