أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مظاهرة لطلاب جامعة النهضة الخاصة ببني سويف ‎

Google+ Print
مظاهرة لطلاب جامعة النهضة الخاصة ببني سويف ‎ مظاهرة لطلاب جامعة النهضة الخاصة ببني سويف ‎

أرشيفية

نظم  طلاب بجامعة النهضة الخاصة بمحافظة بني سويف، صباح  اليوم، تظاهرة حاشدة أمام مبنى الجامعة بشرق النيل ،اعتراضا على سياسة إدارة الجامعة.

أعلن الطلاب دخولهم في اعتصام مفتوح وتعليق الدراسة ، لحين الاستجابة لمطالبهم، والتي تمثلت في رفع نسبة الغياب، وإلغاء درجات الحضور التي تم تحديدها من قبل أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعة، وإلغاء الحضور الورقي بالسكاشن والمحاضرات، بالإضافة إلى تعديل جدول الامتحانات إلى ثلاثة أسابيع بدلا من أسبوعين، والاكتفاء بمادة واحده في الامتحانات يوميا، بدلا من أكثر من مادة.

طالب المحتجون خلال وقفتهم بإلغاء الحرمانات من الترم الحالي نتيجة للزيادة المفاجئة في نسبة الغياب للطلاب، واحتساب أسبوع الحذف والإضافة من نسبة الغياب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا