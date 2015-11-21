أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

صحتك فى فرشاة سنانك.. اختيار الفرشاة المناسبة يقيقك الأمراض..اعرف المواصفات

Google+ Print
صحتك فى فرشاة سنانك.. اختيار الفرشاة المناسبة يقيقك الأمراض..اعرف المواصفات صحتك فى فرشاة سنانك.. اختيار الفرشاة المناسبة يقيقك الأمراض..اعرف المواصفات
غسيل أسنانك بانتظام مفتاحك للحفاظ على صحتها وصحة اللثة ومنع الأمراض، ولكن من المهم اختيار فرشاة الأسنان المناسبة.

وذكر موقع The times of indiaالهندى، أنه من الضرورى اختيار فرشاة أسنان صغيرة تتناسب مع حجم الفم، وتكون أكثر نعومة وليست خشنة، ومن الأفضل استخدام الفرشاة اليدوية وليس الفرشاة التى تعمل بالطاقة، لأنها لا تعمل بشكل جيد فى تنظيف الأسنان وبعض الأماكن.

يقول الدكتور Dr Karishma Jaradi طبيب الأسنان، إن تنظيف أسنانك على الأقل مرتين فى اليوم صباحا ومساء، لمدة ثلاث دقائق على الأقل يمكن أن يساعد فى ضمان صحة الأسنان وجعلها بحالة جيدة على المدى الطويل، واختيار الفرشاة المناسبة من العوامل المهمة التى تحافظ على سلامة الأسنان واللثة.

ووفقا للتقرير فإنه يجب استخدام الفرشاة التى تحتوى على شعيرات كثيرة، لسهولة غسل الأسنان جيدا، وإزالة البكتيريا والميكروبات المتعلقة بها، وفى حال وجود تغير بلون الفرشاة من الضرورى الاستغناء عنها على الفور لمنع تراكم البكتيريا وتكون جيوب بالأسنان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365