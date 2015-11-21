صحتك فى فرشاة سنانك.. اختيار الفرشاة المناسبة يقيقك الأمراض..اعرف المواصفات

غسيل أسنانك بانتظام مفتاحك للحفاظ على صحتها وصحة اللثة ومنع الأمراض، ولكن من المهم اختيار فرشاة الأسنان المناسبة.

وذكر موقع The times of indiaالهندى، أنه من الضرورى اختيار فرشاة أسنان صغيرة تتناسب مع حجم الفم، وتكون أكثر نعومة وليست خشنة، ومن الأفضل استخدام الفرشاة اليدوية وليس الفرشاة التى تعمل بالطاقة، لأنها لا تعمل بشكل جيد فى تنظيف الأسنان وبعض الأماكن.

يقول الدكتور Dr Karishma Jaradi طبيب الأسنان، إن تنظيف أسنانك على الأقل مرتين فى اليوم صباحا ومساء، لمدة ثلاث دقائق على الأقل يمكن أن يساعد فى ضمان صحة الأسنان وجعلها بحالة جيدة على المدى الطويل، واختيار الفرشاة المناسبة من العوامل المهمة التى تحافظ على سلامة الأسنان واللثة.

ووفقا للتقرير فإنه يجب استخدام الفرشاة التى تحتوى على شعيرات كثيرة، لسهولة غسل الأسنان جيدا، وإزالة البكتيريا والميكروبات المتعلقة بها، وفى حال وجود تغير بلون الفرشاة من الضرورى الاستغناء عنها على الفور لمنع تراكم البكتيريا وتكون جيوب بالأسنان.

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