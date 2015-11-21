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مقتل قاض فى تنظيم داعش و6 من مرافقيه جنوب الموصل فى انفجار سيارة مفخخة

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مقتل قاض فى تنظيم داعش و6 من مرافقيه جنوب الموصل فى انفجار سيارة مفخخة مقتل قاض فى تنظيم داعش و6 من مرافقيه جنوب الموصل فى انفجار سيارة مفخخة

>أعلن مصدر أمنى اليوم السبت مقتل قاض فى تنظيم داعش وستة من مرافقيه فى انفجار سيارة مفخخة جنوب الموصل شمال بغداد.

وقال العميد محمد الجبورى أن"سيارة مفخخة انفجرت اليوم لدى مرور موكب هلال الرمانى قاضى الأحوال الشخصية عند مدخل ناحية القيارة جنوب الموصل ما أسفر عن مقتله وستة من مرافقيه فى الحال..." موضحا أن التنظيم أمر بتسليم جثته للطب العدلى الشرعى بالموصل وشن حملة جديدة فى الناحية للبحث عن منفذى الانفجار.

وعلى صعيد ذو صلة، قال الجبورى أن" عناصر تنظيم داعش اقدموا على تطويق ناحية القيارة جنوب الموصل واعتقلوا 33 شابا بالأسماء بعد أن وجهت لهم تهمة التعاون مع القوات الأمنية العراقية غالبيتهم من طلبة المدارس واقتادتهم إلى جهات مجهولة ".
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