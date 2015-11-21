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زوجان كنديان يلغيان حفل زفافهما لتوفير تكلفته لمساعدة أسرة سورية

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زوجان كنديان يلغيان حفل زفافهما لتوفير تكلفته لمساعدة أسرة سورية زوجان كنديان يلغيان حفل زفافهما لتوفير تكلفته لمساعدة أسرة سورية

قرر زوجان كنديان إلغاء حفل زفافهما الفاخر واستبداله بآخر تقليدى، لتوفير أموال لمساعدة أسرة سورية على الاستقرار فى كندا.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) السبت، أن القرار الإنسانى جاء بعد مشاهدة الصورة المؤلمة للطفل إيلان كردى (3 سنوات)، الذى لقى حتفه غرقا قبالة الشواطئ التركية قبل أشهر، خلال محاولة أسرته الوصول إلى سواحل اليونان هربا من المعارك فى سوريا.

وخطط فارزين يوسفيان وسامنثا جاكسون، لإقامة حفل الزفاف فى شهر مارس المقبل بقاعة فخمة فى مدينة تورنتو الكندية.

وكان من المتوقع أن يتكلف الحفل عشرات الآلاف من الدولارات، بحسب وسائل إعلام محلية، لكن الزوجين قررا توفير الأموال واستعمالها فى رعاية أسرة سورية من 4 أشخاص، ووفر الزوجان بقرارهما نحو 17 ألف دولار، لكنهما فى حاجة لإضافة 10 آلاف دولار أخرى ليجمعا المبلغ المطلوب لرعاية أسرة من 4 أشخاص فى منطقة تورنتو.

وتنوى كندا خلال الأشهر القليلة المقبلة، استقبال نحو 25 ألف لاجئ سورى إضافى قادمين من الأردن ولبنان وتركيا، حسبما أعلنت الكندية مؤخرا.
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