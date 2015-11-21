ضبط 80 بندقية خرطوش دفنها "ليبى" تحت الأرض بمنطقة جبلية فى مطروح

تمكنت مباحث مديرية أمن مطروح، من ضبط ترسانة أسلحة بمخزن أسفل الأرض بالمنطقة الجبلية يحتوى على 80 بندقية خرطوش، وكشفت التحريات أن تاجر سلاح ليبى قام بتخزين المضبوطات استعدادا لبيعها، وحرر حضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للنقيب محمد عبد القادر معاون مباحث قسم شرطة سيوه تفيد بقيام أحد الأشخاص يحمل الجنسية الليبية بتخزين أسلحة بالمنطقة الجبلية استعدادا لبيعها.

وبإخطار اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، تم التوجه إلى مكان المخزن، وتبين أن المتهم قام بدفن الأسلحة أسفل الرمال بالمنطقة الجبلية، وعثر على 80 بندقية خرطوش، وحرر الرائد مهاب رضوان رئيس مباحث قسم شرطة سيوه محضرا بالواقعة، وجارٍ إعداد الأكمنة لضبط المتهم وباشرت النيابة التحقيق.