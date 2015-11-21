النيابة تدرس حيثيات حكم براءة الظواهرى و15آخرين بـ"العائدون من سوريا" للطعن

أكدت مصادر قضائية مطلعة لـ"اليوم السابع" أن النيابة العامة ستتقدم بطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من محمد ربيع الظواهرى، و15 آخرين فى قضية خلية الظواهرى، والمعروفة إعلاميا بـ"العائدون من سوريا" والتى تضم 68 متهما بينهم 3 متوفين أثناء انعقاد جلسات محاكمتهم.

وكشفت المصادر أن النيابة العامة حصلت على نسخة من حيثيات حكم محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شرين فهمى الصادر ببراءة كل من محمد محمد ربيع الظواهرى و15 آخرين مما نُسب إليهم من اتهامات، وبالإعدام لـ10 متهمين هاربين والسجن المؤبد لـ32 متهما آخرين والسجن المشدد 15 عاما لـ15 متهما آخرين، لدراسة الحكم وإعداد قائمة بالدفوع القانونية للطعن على حكم براءة المتهمين أمام محكمة النقض، خلال المدة القانونية، لإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى فى الاتهامات الموجهة إليهم.

كما كشفت المصادر أن هيئة الدفاع عن المتهمين تقدمت بطلبات إلى محكمة الجنايات للحصول على صورة رسمية من منطوق وحيثيات الحكم، وذلك للطعن على أحكام الإدانة الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام لـ10 متهمين والمؤبد والمشدد لباقى المتهمين، وذلك للطعن على الأحكام الصادرة ضد المتهمين المحبوسين فى القضية.

كما أكد دفاع المتهمين أنهم تقدموا بمذكرة للحصول على نسخة تنفيذ حكم محكمة الجنايات ببراءة الظواهرى و15 آخرين، وذلك لتقديمها للجهات المختصة لتنفيذ الحكم وخروجهم من محبسهم تنفيذًا لحكم محكمة الجنايات، وذلك بعد انتهاء مدة حبسهم لمدة عام فى قضية إهانة المحكمة، وذلك باحتساب مدة الحبس من إجمالى حبسهم احتياطيًا على ذمة قضية العائدون من سوريا، حيث إن المتهمين تم حبسهم احتياطيا على ذمة هذه القضية لمدة تزيد عن عامين.