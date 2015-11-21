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بعد إلغائها لحفلها الغنائي سابقاً.. نانسي عجرم تغني في مازغان بالمغرب

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السبت 21-11-2015 00:50

تحيي الفنانة نانسي عجرم يوم غد السبت حفلاً فنياً ساهراً، في المنتجع السياحي العالمي "مازغان" بالجديدة غرب الدار البيضاء.

هذا الحفل يندرج ضمن الليالي الساهرة التي دأب المنتجع على إحيائها على مدى الدورات الـ 22 الماضية. ويتوقع المصدر نفسه أن يكون حفل صاحبة "أخاصمك آه" ناجحاً بكل المقاييس، حيث من المنتظر أن تمتلئ جميع جنبات القاعة الكبرى والتي تتسع لأكثر من 1200 متفرجاً.

وكانت نانسي قد اعتذرت في وقت سابق عن إحياء حفلها الغنائي بمنتجع "مازغان" بعد الترويج له والشروع في التحضير له من قبل المنتجع، بسبب عدم التزام متعهد الحفلات بالعقد، حسب ما قالت عجرم، الأمر الذي خلق حرجاً كبيراً للمنتجع، الذي عوض غياب نانسي بحفل مغربي بامتياز أحيته هدى سعد و نبيلة معن و عبدو الشريف مغني الطرب الشعبي.

وحسب مصدر من إدارة المنتجع، فإن كل الهفوات تم تفاديها هذه المرة و ثم الإتفاق مجدداً مع نانسي لتكون نجمة ليلة السبت بامتياز.

يشارك نانسي عجرم في هذا الحفل المغني المغربي محمد رضا الذي تعاقد مؤخرا مع "روتانا" للصوتيات والمرئيات، صاحب ألبوم(10) والفائز بجائزة "موروكو ورلدنيوز" عن فئة أفضل فنان مغربي لعام 2010.

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سيدتي