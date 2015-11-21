تقرير طبى: لا يوجد نظام رجيم يصلح لكل الأشخاص

كشف تقرير طبى نشر مؤخراً بمجلة الخلية الأمريكية أنه لا يوجد نظام رجيم عالمى "موحد" يصلح لجميع الأشخاص، بل يجب على كل إنسان أن يتبع الحمية الغذائية المشددة المناسبة وفقاً لطبيعة جسمه ونظام الأيض أو الحرق "metabolism" الخاص به، وذلك لتحقيق أفضل نتيجة.

وأوضح التقرير أن أجسامنا تستجيب بشكل مختلف لبعض الأطعمة مثل البيتزا والمكرونة والآيس كريم، حيث قد تتسبب بشكل ملحوظ فى زيادة وزن بعض الأشخاص، وأحياناً أخرى لا يكون لها تأثير يُذكر، وكذلك الأطعمة الغنية بالدهون تأثيرها يختلف حسب طبيعة الشخص، وهو ما قد يفسر لنا الاختلاف الملحوظ فى وزن بعض الأشخاص رغم اتباع عادات غذائية موحدة.

الأمر نفسه بالنسبة للأطعمة الصحية، فالطماطم على سبيل المثال قد تتسبب فى رفع مستويات سكر الدم لدى البعض، بينما البيتزا والآيس كريم لا يرفعان سكر الدم بشكل ملحوظ لدى آخرين.

وكذلك الخبز والأرز والأطعمة الغنية بالنشا لها تأثيرات مختلفة على الأشخاص، حيث يصاب البعض بفرط الوزن حال تناول كميات متوسطة منها، بينما لا يتأثر بها آخرون حتى فى حالة الإفراط فى تناولها.

وقدم الباحثون بعض النصائح الهامة للحد من مستويات سكر الدم، ومن أهمها تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفواكه، حيث ثبت أنها تخفض جلوكوز الدم بغض النظر عن تعرض الشخص للعوامل السلبية المختلفة التى قد ترفع نسبته، مثل قلة النوم أو الإسراف فى تناول الأطعمة المملحة وامتلاك مستويات كولسترول مرتفعة، ولذا فلا تستغنى عن وجودة طبق السلطة على مائدتك خلال الوجبات المختلفة، وحال الشعور بالجوع بينها فلا بديل عن الفاكهة.

وأوصى الباحثون بإجراء المزيد من الأبحاث كى يتم تصميم حميات غذائية تتناسب مع طبيعة الشخص واحتياجات جسمه، وبالتالى يستطيع السيطرة على وزنه دون أن يصاب بالسمنة أو فرط الوزن، مؤكدين أن هذه النتائج قد تفسر سبب فشل البعض فى التخلص من اضطرابات الوزن رغم اتباعه حمية غذائية مشددة.

ويمكن للشخص أن يكون رقيبا على نفسه، وذلك بملاحظة الأطعمة التى تتسبب فى زيادة وزنه والأطعمة "الصديقة" لجسمه، وأيضاً يمكن إجراء تحاليل طبية تحت إشراف أطباء السمنة للتعرف على الأكلات المناسبة لجسمه.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Cell"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر نوفمبر الجارى.