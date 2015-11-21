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مصرع طالب جامعى بعد انفصال ساقيه عن جسده تحت عجلات القطار بالبحيرة

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مصرع طالب جامعى بعد انفصال ساقيه عن جسده تحت عجلات القطار بالبحيرة مصرع طالب جامعى بعد انفصال ساقيه عن جسده تحت عجلات القطار بالبحيرة
لقى، قبل قليل، طالب جامعى مصرعه بعد انفصال ساقيه عن جسده تحت عجلات القطار بالبحيرة.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من مركز شرطة دمنهور باصطدام احد القطارات بشخص بناحية مزلقان دسونس أم دينار دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور "محمد عبد الغنى محمد زايد" طالب بكلية الآداب ومقيم بدسونس أم دينار دائرة المركز لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور اصطدم به القطار رقم 917 " ركاب "القاهرة / الإسكندرية"، ما أدى لوفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة كسر بالجمجمة وانفصال الساقين وجروح قطعية بالجسم نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر 10314/2015 إدارى المركز.

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مصر 365