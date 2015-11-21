اليوم..صرف 38 مليون جنيه بالدفعة الأولى من تعويضات متضررى السيول بالبحيرة

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، عن صرف التعويضات اللازمة، اليوم السبت، للمزارعين المتضررين من آثار السيول التى اجتاحت المحافظة من الجمعيات الزراعية المختلفة.

وأضاف محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم صرف مبلغ 38 مليون جنيه قيمة التعويضات عن الدفعة الأولى من متضررى السيول، والتى يبلغ إجمالى مساحة الفدادين التالفة 35675 فدانا من إجمالى 56 ألف فدان تم حصرها وفقا للحصر المبدأى، لافتا إلى أنه سيكون هناك 3 مراحل لتعويضات المرحلة الأولى، التى تم الانتهاء منها، المرحلة الثانية الخاصة بأراضى الإصلاح الزراعى وعدد من الأراضى المتضررة، والتى لم يتم حصرها فى عدد من المراكز منها حوش عيسى وكفر الدوار، والمرحلة الثالثة تشمل الشكاوى للمتضررين من التعويضات والمتخلفين من الدفعات السابقة.

وأوضح أن نسبة التعويض ستصرف عن 18919 فدانا، مشيراً إلى أنه جارى مراجعة الكشوف النهائية للمستحقين الذين يبلغ عددهم أكثر من 27 ألف مزارع من خلال لجنة موسعة تضم محافظة البحيرة ومديرية الزراعة والقوات المسلحة والرقابة الإدارية بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية.

محافظ البحيرة: تخصيص مليار و167مليون جنيه للقضاء على أزمة الصرف الزراعى