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عطل فنى يتسبب فى تأخير 4 قطارات ركاب بالبحيرة

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عطل فنى يتسبب فى تأخير 4 قطارات ركاب بالبحيرة عطل فنى يتسبب فى تأخير 4 قطارات ركاب بالبحيرة
تسبب عطل فنى بجرار قطار ركاب وتوقفه بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، عن تأخره و3 قطارات آخرين عن وصولهم بموعدهم.

وذكر بيان لمديرية أمن البحيرة أن مركز شرطة أبو حمص تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجده بتعطل أحد القطارات أمام قرية دسونس الحلفايه بأبو حمص، وبالانتقال والفحص تبين حدوث عطل فنى بجرار القطار رقم 25 ركاب القادم من القاهرة تجاه الإسكندرية، وتم التنسيق مع المختصين بهيئة السكة الحديد وإمداد القطار بجرار بديل، واستأنف مسيره متأخرًا ساعة و45 دقيقة.

كما نتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 23 القادم من القاهرة تجاه الإسكندرية لمدة ساعة و17 دقيقة، و927 القادم من القاهرة تجاه الإسكندرية لمدة 55 دقيقة، و31 القادم من القاهرة تجاه الإسكندرية لمدة 5 دقائق، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة فتولت التحقيق.
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