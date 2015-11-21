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مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى حادثي تصادم بالبحيرة

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مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى حادثي تصادم بالبحيرة مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى حادثي تصادم بالبحيرة
لقى 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 12 آخرون، فى حادثي تصادم على الطريق الصحراوى بغرب النوبارية، والآخر بطريق كوم حمادة - النجيلة أمام قرية كفر سلامون بمحافظة البحيرة.

ولقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 12 أخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد آثر وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى بغرب النوبارية بمحافظة البحيرة .

وكان اللواء محمد عماد الدين مدير أمن البحيرة تلقى أخطارًا يفيد بمصرع كل من: مجدى مفتاح عبدالفضيل 25 عامًا ، عامل زراعى، وحمدى جابر محمد 20 عامًا - عامل زراعى، ويقيمان بحوش عيسى، وإصابة 12 أخرين نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نقل على الطريق الصحراوى تجاه الإسكندريه بالكيلو 90 بغرب النوبارية.

وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى النوبارية العام والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج، وتحرر المحضر 4872 /2015 جنح قسم شرطة غرب النوبارية بالحادث وأخطرت النيابة العامة فتولت التحقيق.

كما لقى اثنين مصرعهم فى حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة بدراجة بخارية "موتوسيكل" بطريق كوم حمادة - النجيلة أمام قرية كفر سلامون بمحافظة البحيرة.

وكان اللواء محمد عماد الدين مدير أمن البحيرة تلقى أخطارًا يفيد بمصرع كل من عبدالله رجب حماد 18 عامًا طالب وسائق الدراجة البخارية، ومقيم شابور بكوم حمادة، ومرافقه عبدالرحمن إسماعيل حماد 21 عامًا طالب، ومقيم ذات العنوان وتم نقلهما لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام، وتحرر المحضر 28603/2015 جنح مركز شرطة كوم حمادة.

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مصر 365