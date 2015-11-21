جمعية تُطلق مبادرة "فى حب مصر" تحت شعار "جميلة يا بلدى" ببورسعيد

تنظم جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة، المبادرة المجتمعية فى حب مصر تحت شعار "جميلة يا بلدى" بمدينة بورسعيد، فى الفترة من الأحد وحتى 28 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، ومحافظ بورسعيد، وجمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة، وذلك بمشاركة 250 شابًا وفتاة من 15 محافظة مصرية.

وأكد فتحى رشوان، رئيس الجمعية، فى تصريح صحفى، أن المبادرة تهدف إلى حث روح العمل التطوعى لدى الشباب وتدريبهم، ليكونوا كوادر شبابية واعية فى مجال التوعية البيئية .

وأضاف فتحى رشوان، أننا نركز فى هذا اللقاء على تحقيق التنمية المستدامة وتنشيط السياحة، وقد اختارنا محافظة بورسعيد لما بها من مناظر خلابة تطل على البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس .

وأكمل فتحى، قائلاً إنه سيتم تنفيذ برنامج لرفع الوعى البيئى لدى العامة، يهدف لعرض مخاطر التلوث البيئى والخسائر البيئية والصحية الناجمة عنه، بالإضافة إلى أهمية المشاركة المجتمعية فى حماية البيئة.

كما سيتم عمل يوم ميدانى للشباب لزراعة الأشجار ودهانات الأرصفة ونظافة الميادين العامة والشواطئ.

وجدير بالذكر، أن هذه المبادرة تعد من أعمال وابتكارات الجمعية، والتى لم تنفذها جمعية أخرى وتتجول الجمعية بالمحافظات المختلفة لنشر مبادئ المبادرة والحث على تنفيذها، وتأتى ضمن المبادرات المستهدفة على مستوى الجمهورية والتى تركز على تدريب أكبر عدد من الشباب، وتعديل سلوكهم تجاه قضايا البيئة.