"التأمين الصحى":علاج 15 ألف مريض فيرس سى بـ"الدكلنزا" و"السوفالدى" قريبا

أكد الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى أنه سيتم علاج 15 ألف مريض بفيرس سى بالهيئة بعقار الدكلنزا المستورد مع السوفالدى المصرى خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الهيئة لديها 84 منفذا لصرف أدوية فيرس سى لجميع مرضاها، مشيرا إلى أن الأدوية المحلية لها نفس فاعلية المستورد.

وأوضح الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى أن الهيئة تسعى إلى زيادة حجم الحزم العلاجية للمرضى وتقديم مستوى متميز من الخدمات.

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