أخبار عاجلة

تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار اليمن اليوم.. داعش يتنبى الهجوم على محافظة حضر موت

Google+ Print
أخبار اليمن اليوم.. داعش يتنبى الهجوم على محافظة حضر موت أخبار اليمن اليوم.. داعش يتنبى الهجوم على محافظة حضر موت
ركزت أخبار اليمن اليوم على إعلان تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم على محافظة حضر موت، فيما تناولت أخبار اليمن اليوم مقتل 17 جنديًا وإصابة 32.

وتناولت أخبار اليمن اليوم، بيان داعش الذى تبنى خلاله مسئوليته عن هجوم وقع الجمعة، على الجيش اليمنى فى محافظة حضر موت، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 جنديًا و15 من المسلحين.


>قال التنظيم، إنه قتل نحو 50 من جنود الجيش والشرطة فى الهجوم، وسيطر على ثلاثة مواقع عسكرية، وأضاف أن أحد أعضائه قتل فى هجوم انتحارى بسيارة خلال القتال.

فيما ركزت أخبار اليمن اليوم على حصيلة ضحايا هجمات مدينة شبام التاريخية بالمحافظة، ارتفع إلى 17 جنديًا قتيلاً وإصابة 32 جنديًا، فيما قتل 11 من المهاجمين المسلحين.

وكانت قوات من الجيش اليمنى فى المنطقة قد سارعت واشتبكت مع مهاجمى النقطة العسكرية لأكثر من ساعة، فيما قامت طائرات الهليكوبتر بمهاجمتهم، مما أدى إلى سقوط قتلى فى صفوفهم، كما استولت على السيارات التى استخدموها فى الهجوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365