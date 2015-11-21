أخبار اليمن اليوم.. داعش يتنبى الهجوم على محافظة حضر موت

ركزت أخبار اليمن اليوم على إعلان تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم على محافظة حضر موت، فيما تناولت أخبار اليمن اليوم مقتل 17 جنديًا وإصابة 32.

وتناولت أخبار اليمن اليوم، بيان داعش الذى تبنى خلاله مسئوليته عن هجوم وقع الجمعة، على الجيش اليمنى فى محافظة حضر موت، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 جنديًا و15 من المسلحين.

>قال التنظيم، إنه قتل نحو 50 من جنود الجيش والشرطة فى الهجوم، وسيطر على ثلاثة مواقع عسكرية، وأضاف أن أحد أعضائه قتل فى هجوم انتحارى بسيارة خلال القتال.

فيما ركزت أخبار اليمن اليوم على حصيلة ضحايا هجمات مدينة شبام التاريخية بالمحافظة، ارتفع إلى 17 جنديًا قتيلاً وإصابة 32 جنديًا، فيما قتل 11 من المهاجمين المسلحين.

وكانت قوات من الجيش اليمنى فى المنطقة قد سارعت واشتبكت مع مهاجمى النقطة العسكرية لأكثر من ساعة، فيما قامت طائرات الهليكوبتر بمهاجمتهم، مما أدى إلى سقوط قتلى فى صفوفهم، كما استولت على السيارات التى استخدموها فى الهجوم.