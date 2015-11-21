تشييع جثمان شهيد الغربية فى تفجيرات باريس بمسقط رأسه بسمنود

شيع منذ قليل المئات من أبناء قرية بنا أبو صير التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية جنازة الشهيد صالح عماد الجبالى، والذى لقى حتفه فى أحداث التفجيرات التى شهدتها باريس الأسبوع الماضى.

ووصل جثمان الشهيد إلى قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وخرج المئات من أبناء القرية وأقارب الشهيد لاستقبال الجثمان، وتم تشييعه لمثواه الأخير بمقابرأسرته بالقرية، وسط صرخات وبكاء أهالى وأقارب الشهيد حزنا على فراقه.

جثمان المصرى "صالح الجبالى" ضحية تفجيرات باريس يصل مطار القاهرة

بالفيديو.. توافد أهالى شهيد أحداث باريس الإرهابية على مطار القاهرة لتسلم الجثمان