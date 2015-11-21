الأكاديمية العربية تُنظم مسابقة للبرمجيات بشرم الشيخ دعمًا لمدينة السلام

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، المسابقة العربية للبرمجيات لطلاب الجامعات 2015، والتى ستستمر حتى بعد غدٍ الاثنين.

الأكاديمية اختارت مدينة شرم الشيخ لاستضافة الدورة الـ17 التى ستؤهل الفائزين بها للمشاركة فى المسابقة الدولية للبرمجيات المقامة بتايلاند 2016، وأشارت الأكاديمية إلى أنها اختارت شرم الشيخ بدلاً من إقامتها بمقرها الرئيسى بأبو قير، دعماً للسياحة بمدينة السلام.

ويصل عدد المشاركين هذا العام إلى أكثر من 800 طالب وطالبة، والعديد من الأساتذة المشرفين من الجامعات والمعاهد المختلفة، يمثلهم 120 فريقاً من 60 جامعة من 11 دولة عربية "مصر، المغرب، تونس، الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا، الكويت، الإمارات العربية، سلطنة عمان، قطر".

وتعد مسابقة هذا العام أكبر مسابقة من حيث عدد الفرق الذين يمثلون جامعات ومعاهد من مختلف أنحاء الوطن العربى، حيث وصل عدد الفرق المشاركة فى التصفيات أكثر من 1300 فريق.

ويعد الطلاب المشاركون فى المسابقة هم قادة الغد فى مجال تكنولوجيا المعلومات وطرق الحل المنهجى للمشكلات، حيث تتنافس كبرى الشركات على استقطابهم للعمل بها.

ويعمل الفريق المكون من ثلاثة طلاب على تحديد درجة صعوبة المسألة المطروحة على الحاسب الآلى، واستنباط متطلبات الحل وتصميم أسلوب الاختبار مع كتابة برنامج لحل المسالة فى اقل وقت ممكن وباسرع طريقة مما يشكل تحدياً واضحاً للقدرات الذهنية لحل المشكلات باعتبارها حاجة ماسة وضرورية نحتاجها لبناء مستقبل أفضل لمصر والعالم العربى، حيث إن تعلم مهارات الحاسب الآلى ليس مهمًا فقط لمستقبل الطلاب بل لمستقبل أوطانهم.

وتعتبر هذه المسابقة هى أقدم وأكبر مسابقة دولية فى مجال برمجة الحاسب وطرق الحل المنهجى، حيث إنها تنظم منذ عام 1970 تحت إشراف المنظمة الدولية لعلوم الحاسب، ويشارك فيها سنوياً ما يزيد على 35 ألف متسابق من 2400 جامعة حول العالم.

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، أن المسابقة العربية للبرمجيات لطلاب الجامعات من أهم المسابقات التى أعطت لها الأكاديمية اهتماماً كبيراً، وأن نقل فعالياتها إلى مدينة شرم الشيخ بدلاً من إقامتها بالمقر الرئيسى، جاء من باب حرص الأكاديمية على دعم السياحة بدولة المقر جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن فى هذا التوقيت لابد أن تقوم جميع المؤسسات الكبرى بمصر فى دعم السياحة بشكلٍ عام ومدينة شرم الشيخ بشكلٍ خاص، خاصة أن شرم الشيخ هى مدينة السلام التى طالما احتضنت العديد من المؤتمرات الدولية والفعاليات الهامة.

وأضاف رئيس الأكاديمية، أن المسابقة تأتى أهميتها فيما تحتضنه من عقولٍ عربية لها مستقبل كبير فى مجال البرمجيات، وأن ثقل وتطوير تلك العقول فى هذا المجال له أهميته الكبيرة لدى الأكاديمية، التى وضعت هدفاً منذ إنشائها، وهو تدريب وإخراج الشباب العربى المتميز لخدمة الوطن العربى.

الجدير بالذكر، أنه قد اختيرت الأكاديمية فى 2012 لتكون المركز الإقليمى للمسابقة الدولية للبرمجيات على مستوى الوطن العربى وشمال أفريقيا، تتويجًا للعديد من الإنجازات العلمية والبحثية والتعليمية التى حققتها خلال الــــثلاثين عامًا الماضية.