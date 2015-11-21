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خدعوك فقالوا: الجندوفلى والشيكولاتة تزيدان من الرغبة الجنسية

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خدعوك فقالوا: الجندوفلى والشيكولاتة تزيدان من الرغبة الجنسية خدعوك فقالوا: الجندوفلى والشيكولاتة تزيدان من الرغبة الجنسية
توجد العديد من الأساطير والخرافات حول الجنس، ومن أكثر الأشياء شيوعا أن تناول الشيكولاتة والجندوفلى يرفعان من القدرة الجنسية عند الرجل.

ووفقا لموقع readers digest الأمريكى فإن من الأساطير المرتبطة فى أذهان الكثيرين حول الجنس تناول الشيكولاتة والجندوفلى، بحجة أنهما يساعدان على تعزيز القدرة الجنسية، والحقيقة أن الدراسات أظهرت أنه لا يوجد لهما أى تأثير على تعزيز القدرة الجنسية، وأنهما فقط يحتويان على الزنك الذى يساعد على جعل الصحة جيدة، والتى تعد من الأسباب المقوية للحيوانات المنوية وجعلها بحالة أفضل، حيث إن الجندوفلى به مواد تساعد على الشعور بالإثارة الجنسية وليس لتعزيز القدرة.

أما بالنسبة للشيكولاتة فتشير العديد من الدراسات إلى أنها تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين أداء الأوعية الدموية، والتى تساعد على عمل العضو الذكرى بشكل أفضل عند حدوث الانتصاب، كما أنها تساعد على إفراز هرمون السيروتونين الذى يجعل الحالة المزاجية جيدة، وبناء على ذلك شعور الشخص بمزاج جيد يجعل الشخص يرغب فى الحصول على المزيد من ممارسة العلاقة الجنسية مع شريك حياته.

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مصر 365