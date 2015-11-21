حظك اليوم برج العذراء الأحد 22/11/2015

حظك اليوم لبرج العذراء:

مهنياً: سيتم ترشيحك اليوم للحصول على ترقية لأحد المناصب الأعلى، بسبب اجتهادك فى العمل وبذل الجهد وانجاز المزيد من الأهداف فى الفترة الماضية.

عاطفياً: ابحث عن الشريك الصالح الذى تسعد بالحياة معه حتى تستطيع أن تتخلص نهائياً من الشعور بالوحدة الذى يؤدى إلى اصابتك بالتوتر والاكتئاب من وقت لأخر.

صحياً: احرص على تناول الأدوية اللازمة وسوف تشعر بالتحسن السريع، فحالتك الصحية غير مستقرة نتيجة التقلبات الجوية المختلفة.

توقعات علماء الفلك:

ترى ماغى فرح عالمة الأبراج الفلكية تتقدم مهنيا وشخصيا ه1ه اففترة، بسبب ما تتميز به شخصيتك، فانت تستطيع أن تعبر عن رأيك بشكل جيد ولديك من الأفكار الجديدة التى تستطيع أن تلفت بها انتباه الأخرين.