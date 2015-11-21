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حظك اليوم برج الجدى الأحد 22/11/2015

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حظك اليوم برج الجدى الأحد 22/11/2015 حظك اليوم برج الجدى الأحد 22/11/2015

لبرج الجدى:

مهنياً: حتى تتعلم دروس جديدة تفيدك فى المستقبل المهنى، حاول بقدر الإمكان أن تتحلى بالهدوء وقوة الملاحظة ولا تتوتر من العقبات التى ستواجهها فى العمل، فذلك الأمر ضرورى والكل يمر به.

عاطفياً:حلت مؤخرا العديد

من المشكلات بينك وبين الشريك، يمكنك التخلص منها ومداومتها سريعاً عن طريق الحوار المشترك، فالنقاش مع الشريك افضل الطرق للتخلص من المشكلات التى حلت على العلاقة العاطفية الخاصة بكما.
>صحياً: انت فى حاجه إلى معرفة مستوى حالتك الصحية ومدى استقرارها، فالتعب والخمول الذى تشعر بهما مؤخراً يشكلان خطراً على صحتك.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع العلماء أن مولود برج الجدى سيتمكن اليوم من مصالحة الشريك بعد فترة من الخصام بسبب احدى المشكلات العابرة، أما على الصعيد المهنى، فلن تستطيع تخطى مشكلات العمل إلا إذا تنازلت عن العناد الذى طالما تمسكت به فى كل مناقشتك مع الزملاء والرؤساء فى مجال العمل.

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مصر 365

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