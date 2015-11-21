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حظك اليوم برج الاسد السبت 21/11/2015

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حظك اليوم برج الاسد السبت 21/11/2015 حظك اليوم برج الاسد السبت 21/11/2015

لبرج الاسد:

مهنياً: ستضطر اليوم إلى مواجهه بعض العقبات مع الزملاء فى مجال العمل الا انها لن تؤثر على تعاملاتك مع الرؤساء.

عاطفياً: سوف تتمتع اليوم بالاستقرار فى الاحوال العاطفية، وتنعم بلحظات لا تُتنسى مع الشريك، فاستعد !
>صحياً: سوف تتحسن صحتك وتصبح فى افضل حال، إذا انتظمت على تناول العقاقير والأدوية التى وصفها لك الطبيب.

توقعات علماء الفلك:

تحتاج إلى البحث عن الطرق والوسائل المختلفة للتطوير من ذاتك وتحسين مستوى حياتك العامة، فحاول التقرب من أحاب الخبرة لاستفادة من خبراتهم السابقة فى نفس المكان وحاول أن تسمع قصص كفاحهم بتانى ونجاح لتطبقها على حياتك الشخصية.

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مصر 365

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