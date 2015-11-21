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بالصور.. عرض مسرحى وفقرات فن البنتومايم فى حفل ختام مبادرة "احلم" بالعريش

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بالصور.. عرض مسرحى وفقرات فن البنتومايم فى حفل ختام مبادرة "احلم" بالعريش بالصور.. عرض مسرحى وفقرات فن البنتومايم فى حفل ختام مبادرة "احلم" بالعريش
نظمت مجموعة "شباب الفيروز" التابعة لمركز شباب العريش مساء أمس الجمعة، حفل ختام فعاليات مبادرة "احلم 2"، التى قام خلالها متطوعون من شباب المجموعة بتقديم الدعم والمساعدة للأطفال الأيتام من أبناء مركزى الشيخ زويد ورفح.

نظم الاحتفال بمركز شباب العريش، بحضور إيهاب عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، وبشير أبوعتلة مدير مركز شباب العريش والمئات من الشباب ورموز العمل التطوعى والمجتمع المدنى بالعريش.

وتضمنت فقرات الحفل عرضا لفن البنتومايم فكرة وتقديم الفنان مينا ناصف وبمشاركة الفنان محمد الهادى، وعرض مسرحى بعنوان "رايحين على فين" إخراج حسن عبد العزيز وتمثيل مجموعة من شباب شمال سيناء وخلاله تم تجسيد واقع سيناء ومعاناة أهلها ومطالب شبابها.

وقال إيهاب عبد الوهاب مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الحفل يعكس قدرة شباب شمال سيناء على أن يقدموا ويعطوا ويبدعوا رغم كل الظروف التى يعانوها، وطالب الشباب بمزيد من العطاء، لافتا إلى أن مديرية الشباب والرياضة من خلال مراكز الشباب تتبنى كل المواهب وتعطى الفرصة للجميع أن يشارك ويعطى.

ومن جانبه، أعلن على صابر مسئول مجموعة شباب الفيروز، أن المجموعة نفذت هذه المبادرة للتخفيف عن آلام معاناة أهالى الشيخ زويد ورفح وتركت المبادرة أثرا فى نفوس هؤلاء وذويهم، مؤكدا أنهم كمجموعة تطوعية سيواصلون العمل فى مبادرات أخرى وجديدة تخدم أبناء محافظة شمال سيناء، معربا عن شكر الشباب لاحتضان مديرية الشباب والرياضة لهم وإتاحة الفرصة لممارسة أنشطتهم.

وبدوره، أشار الفنان مينا ناصف مقدم عرض فن البنتومايم إلى أنه لأول مرة فى شمال سيناء يتم تقديم هذا النوع من الفنون، وأنه قام بذلك تقديرا لما يبذله الشباب فى هذا العمل التطوعى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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