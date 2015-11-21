حظك اليوم برج الحمل الأحد 22/11/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

>مهنياً: قد تواجه اليوم بعض الأمور المفاجئة فى العمل، مما يساعد على حدوث تغييرا ايجابيا فى حياتك المهنية ومنه يعود بالنفع على حياتك العامة.

عاطفياً: حاول أن تفصل بين مشكلاتك المهنية ومشكلاتك الخاصة مع الشريك، وذلك لتجنب سوء الأحوال اكثر مما هى عليه.

صحياً: ربما تمر ببعض التدهورات الصحية هذا الأسبوع مما يضطرك إلى تأجيل رحلة ما ولذلك حاول الهدوء وتجنب الانفعال الزائد حتى لا تسوء حالتك الصحية وثؤثر على ادائك للمهام فى العمل.

توقعات علماء الفلك:

>تنصحك خبيرة وعالمة الأبراج ماغى فرح أن تدعم ثقتك بنفسك، فسوف تشعر خلال اليوم بانك تلعب دورا مهما فى حياة الأشخاص المحيطين بك فحاول أن تستغل وضعك اليوم فى تقديم العون والمساعدة لهم.