أخبار عاجلة

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شركة "روساتوم": محطة الضبعة أكبر مشروع بين روسيا ومصر منذ السد العالى

Google+ Print
شركة "روساتوم": محطة الضبعة أكبر مشروع بين روسيا ومصر منذ السد العالى شركة "روساتوم": محطة الضبعة أكبر مشروع بين روسيا ومصر منذ السد العالى
قال مدير عام شركة "روساتوم" الروسية سيرجى كيريينكو، إن محطة الطاقة النووية المقررة إقامتها فى منطقة الضبعة المصرية تمثل أكبر مشروع مشترك بين روسيا ومصر منذ مشروع السد العالى.

وأضاف "كيريينكو" -فى بيان صحفى وزعته الشركة فى القاهرة الجمعة- "إننا نشهد لحظة تاريخية غير مسبوقة فى مسيرة العلاقات الحكومية بين البلدين.. وفى نفس الوقت، فإن إقامة أول محطة لتوليد الطاقة النووية سيجعل من دولة تكنولوجية رائدة على المستوى الإقليمى، لتصبح هى الدولة الوحيدة فى هذا الإقليم التى تمتلك محطة متطورة لتوليد الطاقة النووية تنتمى للجيل الثالث من المفاعلات النووية ذات القدرة الفائقة".

وأوضح البيان أن المحطة ستكون مجهزة بأربعة وحدات لتوليد الطاقة النووية بطاقة 1200 ميجاوات لكل محطة، وأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الروسية الفيدرالية للشئون البيئية والصناعية والرقابة النووية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى مصر، من أجل تيسير إقامة البنية التحتية الخاصة بالمشروع النووى العملاق.

ولفتت الشركة فى بيانها إلى أن الوثائق التى تضمنتها الاتفاقية الحكومية الموقعة بين مصر وروسيا لإقامة وتشغيل أول محطة للطاقة النووية فى مصر، تحدد عددا من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالمشروع مثل إمدادات الوقود النووى لوحدات توليد الطاقة النووية، والالتزامات الخاصة بكل طرف أثناء العمليات التشغيلية، وصيانة وإصلاح وحدات توليد الطاقة النووية وغيرها، وكيفية معالجة الوقود النووى المستهلك والتعامل معه، وتدريب العاملين فى وحدات توليد الطاقة النووية، ومساعدة مصر فى تحسين المعايير والتشريعات الخاصة بقطاع الطاقة النووية والبنية التحتية النووية.

ووقعت مصر وروسيا الخميس الاتفاقية الحكومية للتعاون لإقامة وتشغيل أول محطة للطاقة النووية فى مصر بمنطقة الضبعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووقع الاتفاقية عن الجانب المصرى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، وعن الجانب الروسى سيرجى كيريينكو مدير عام شركة "روساتوم".


>رئيس"روس أتوم": العائد على الشركة من بناء المحطة النووية فى مصر يتجاوز تكلفة البناء
>
>تعرف على "الجيل الثالث" من المفاعلات النووية تقنية محطة الضبعة.. نسبة الأمان تفوق المحطات الدولية ومقاوم لسقوط الطائرات والأخطاء البشرية.. ويخدم لـ80 عاما.. وإنتاج المشروع المصرى يزيد عن "لينينجراد–2"
>
>مفتش سابق بوكالة الطاقة الذرية: محطة الضبعة مزودة بأعلى درجات الأمان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج