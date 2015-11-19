للرجل: أجمل تصاميم البدلات الرجالية من منصات عروض الأزياء!

بعكس المرأة، لا يوجد مجال كبير أمام الرجل في تفاصيل الموضة الخاصّة به، ولا سيما في ما يتعلق بالبدلات الرسمية، إذ إن التصاميم هي نفسها، منذ زمن بعيد، على الرغم من بعض التعديلات الصغيرة، هنا وهناك. لكن موسم خريف وشتاء 2015-2016 حمل معه الكثير من التصاميم الرائعة والمبتكرة من البدلات الرجالية. واليوم، جمعنا لك أكثر من 10 موديلات لتستوحي منها!

أجمل حقائب اليد للرجل من مجموعات الشتاء!

وقد تنوعت تصاميم البدلات الكلاسيكية، فشاهدنا تلك التي لها صف واحد من الأزرار، والأخرى التي لها صفان، ومستوحاة من أجواء الخمسينيات؛ والبعض من تلك البدلات كانت بسروال ذي قصة ضيقة، وبعضها الآخر بسروال ذي أرجل واسعة.

أما الألوان فقد تدرجت في أغلبها، من الأسود، إلى الرمادي، فالأزرق الداكن، فالعنابي الداكن، في وقت لم يكن ممكناً أن تحمل البلدلات ألواناً قوية كالأصفر، والأحمر، والأخضر وغيرها…

أما الأقمشة فمعظمها كان فاخراً وأنيقاً، وقد دخل بعضها قماش المخمل، الذي يُعتبر من الأكثر رواجاً في هذا الموسم، بالإضافة إلى بعض الأقمشة البراقة، لإعطائها طابعاً أكثر رسمية، في الوقت الذي زيّنت فيه الأكمام والياقات.

وقد شاهدنا أجمل تصاميم البدلات الرجالية لدى كل من: "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، و"روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli، و"فيرساتشي" Versace، و"ديور" Dior، و"رالف لورين" Ralph Lauren وغيرهم...

كما رأيت؛ الخيارات أمامك كثيرة ومتنوعة مع أجمل البدلات الرجالية، التي جمعناها لك من منصّات عروض أهمّ دور الأزياء العالمية.

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