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سما المصري: مقدمو البلاغات ضدي يلصقون تهمة ازدراء الأديان في كل معارض لمرسي

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سما المصري: مقدمو البلاغات ضدي يلصقون تهمة ازدراء الأديان في كل معارض لمرسي سما المصري: مقدمو البلاغات ضدي يلصقون تهمة ازدراء الأديان في كل معارض لمرسي
الراقصة الاستعراضية لـ"الوطن": العديد من الفنانات ارتدوا النقاب في أعمالهم ولم يتقدم أحد ببلاغات ضدهن

كتب : أحمد العميد منذ 27 دقيقة

استنكرت الراقصة الاستعراضية سما المصري، البلاغات التي تقدم بها المحاميان أشرف ناجي الجندي، ومحمود محمد إبراهيم، أعضاء اتحاد محاميين ، للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله، يتهماها بازدراء الأديان عبر الكليب الأخير لها، والتي ظهرت فيه مرتدية النقاب والحجاب وبدلة الرقص.

وأشارت المصري، في تصريح لـ"الوطن"، إلى أنهما يقصدان إهانة الرئيس محمد مرسي، لكنهما لصقا التهمة بازدراء الأديان كما يعتاد الإخوان على لصق الدين بالسياسة.

وقالت المصري إنها تنتظر استدعاء من النيابة بشأن تلك البلاغات للتحقيق معها، مشيرة إلى أنها لم ترقص بالنقاب في الكليب بل أنها ظهرت به فقط، قائلة "هرقص بالنقاب إزاي هو النقاب بيبان منه حاجة بالعقل كدة حد يعرف يرقص بالنقاب".

وأضافت الراقصة الاستعراضية أن العديد من الفنانات ارتدوا النقاب في أعمالهم الفنية، ولم يتقدم أحد ببلاغات ضدهن، ولكنها اختصت في ذلك البلاغ لأنها سخرت من الرئيس محمد مرسي، مؤكدة أن مقدمي البلاغات يلصقون تهمة ازدراء الأديان في كل معارض لمرسي.

وقالت "نفس المحاميين اللي اتقدموا ببلاغ ضد باسم يوسف هما اللي قدموا بلاغات ضدي، وهو أسلوبهم معروف بلصق الدين في السياسة"، مشيرة إلى أنها نوهت في بداية الكليب أنه ساخر لا يقصد به ازدراء الأديان، وأنه فقط يسخر من الحالة السياسية المتردية في البلاد.

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