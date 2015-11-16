بالفيديو...طفل يفعل مقلب فى أمه يخلع القلب . شاهد ماذا فعل بها

قام الطفل بمساعدة والدة ان يفعلون مقلب كبير جدا فى الام التى كادت ان تموت من كثرة الخوف على ولدها التى ظنت بانه قد مات بسبب سقوطة من مكان عالى على الارض وذلك بمساعدة والده الذى اقنع والدتة بان الطفل هو من سقط فكان الطفل يرتدى ملابس سبايرد مان وعندما دخلت الام لتصنع شيئا ما قام الوالد بتبديل الطفل بدمية مرتدية نفس الملابس ليستخدمها فى المقلب الذى انتشر على موقع يوتيوب ليحصد ملايين المشاهدات .

ونأسف على موقف الأم التى احست للحظات انها قد فقدت ولدها فالأم بطبيعتها لا تتحمل ان تشعر بهذا الاحساس حتى ولو على سبيل الضحك فقد تخيلت انها فقدت ولدها حقا وهذا ما جعلها تشعر بلهلع حتى بعد معرفة ان هذه دمية وليس ولدها وان هذا مقلب فلن تتقبل الأمر أبدا فلا تستطيه هى او اى ام اخرى ان تتحمل هذا المقلب الصعب فلا يكون هناك عند الأم أغلى من ولدها وتربط الام والابن علاقة روحانية ابدية فلا يستطيع احدهم ان يفترق عن الاخر .

اليكم الفيديو

شبكةعيونالإخبارية

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