أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
العرب اليوم: صواريخ على قاعدة جوية بسوريا و اجتماع طارئ بمجلس الأمن -
حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
تعرف على سبب ظهور ناهد شريف «عارية» بفيلم «ذئاب لا تأكل اللحم» -
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. حول العالم

بالفيديو...طفل يفعل مقلب فى أمه يخلع القلب . شاهد ماذا فعل بها

Google+ Print
بالفيديو...طفل يفعل مقلب فى أمه يخلع القلب . شاهد ماذا فعل بها بالفيديو...طفل يفعل مقلب فى أمه يخلع القلب . شاهد ماذا فعل بها

قام الطفل بمساعدة والدة ان يفعلون مقلب كبير جدا فى الام التى كادت ان تموت من كثرة الخوف على ولدها التى ظنت بانه قد مات بسبب سقوطة من مكان عالى على الارض وذلك بمساعدة والده الذى اقنع والدتة بان الطفل هو من سقط فكان الطفل يرتدى ملابس سبايرد مان وعندما دخلت الام لتصنع شيئا ما قام الوالد بتبديل الطفل بدمية مرتدية نفس الملابس ليستخدمها فى المقلب الذى انتشر على موقع يوتيوب ليحصد ملايين المشاهدات .

ونأسف على موقف الأم التى احست للحظات انها قد فقدت ولدها فالأم بطبيعتها لا تتحمل ان تشعر بهذا الاحساس حتى ولو على سبيل الضحك فقد تخيلت انها فقدت ولدها حقا وهذا ما جعلها تشعر بلهلع حتى بعد معرفة ان هذه دمية وليس ولدها وان هذا مقلب فلن تتقبل الأمر أبدا فلا تستطيه هى او اى ام اخرى ان تتحمل هذا المقلب الصعب فلا يكون هناك عند الأم أغلى من ولدها وتربط الام والابن علاقة روحانية ابدية فلا يستطيع احدهم ان يفترق عن الاخر .

اليكم الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه