بالصور.. متابعة مدارس دمياط في أول أيام تفعيل الأتوبيس الطائر

تابعت لجنة المتابعة المركزية بالمديرية برفقة جميع القيادات التعليمية ورؤساء التوجيهات المختلفة يرأسهم وكيل الوزارة الدكتور إبراهيم التداوى، مدارس إدارة دمياط التعليمية في أول أيام تفعيل الأتوبيس الطائر المخصص لمتابعة العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة.

ومن ضمن المدارس التي تم متابعتها اليوم، مدرستى شطا ١-٢، مدرسة السنانية بنات، مدرسة السنانية الابتدائية المشتركة، روضة شطا العزبى، مدارس جنة الأطفال الخاصة، مدرسة المنتزه الإعدادية، مدارس المرشدى عربي ولغات، هذا على سبيل المثال لا الحصر.

وبناء على توجيهات وكيل الوزارة، سيتم اعتماد تقارير المتابعة لتكريم المجتهدين في عملهم، كذلك محاسبة المقصرين، لضمان نجاح العملية التعليمة والرقى بها.