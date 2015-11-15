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وزير الإسكان: مشروعات عاجلة خلال 15 يوما لمواجهة مياه الأمطار

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وزير الإسكان: مشروعات عاجلة خلال 15 يوما لمواجهة مياه الأمطار وزير الإسكان: مشروعات عاجلة خلال 15 يوما لمواجهة مياه الأمطار
قال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، إن الوزارة تعكف الآن على تنفيذ عدة مشاريع ضمن خطة التى عرضت تفاصيلها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يخص قضية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

وأضاف الوزير، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى نصر القفاص فى برنامج "البرلمان" المذاع على فضائية أون تى فى، أن تنفيذ هذه الخطة سيستغرق عامين ونصف العام، لافتا إلى أنه بتنفيذ هذه الخطة سيتم القضاء على مشكلة الصرف الصحى فى جميع محافظات ، موضحا أن خطة الحكومة تهدف إلى رفع كفاءة تغطية الصرف الصحى فى الريف من 15% إلى 50%، مؤكدا أن هناك مشاريع عاجلة تنتهى منها الوزارة خلال 15 يوما لمواجهة مياه الأمطار فى المنسوب المنخفض.

وأكد مدبولى أن الحكومة المصرية نجحت فى الحصول على قروض دولية من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى ستساعد على تنفيذ هذه المشروعات وإعادة الاعمار بشكل سريع، مضيفا أن الحكومة المصرية الآن وبعد ثورتين تسعى إلى إحداث تقدم ملحوظ فى كل أرجاء مصر بكل الإمكانيات المتاحة لها، مؤكدا أن الحكومة وجميع الهيئات الحكومة تقوم بإحكام المراقبة على تنفيذ جميع المشاريع الاستراتيجية المهمة والتأكد من صرف جميع الأموال فى مسارها الصحيح ومنع يد الفساد من التغلل مرة أخرى فى أجهزة الدولة.

وشدد مدبولى على أن المسئول فى مصر الآن صار جزءا من الشعب المصرى، لأن المنصب نفسه أصبح مسئولية ثقيلة الحمل على المسئول، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تبدأ بتكثيف تسليم وحدات 80 ألف وحدة سكنية "الإسكان الاجتماعى" للمواطنين قبل نهاية هذا العام.


>وزير الإسكان: استثمارات فى المياه والصرف بـ30 مليار جنيه خلال عامين ونصف

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مصر 365

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