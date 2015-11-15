مفاجأة.. اللون الأحمر فى اللحوم الحمراء ليس دمًا.. اعرف يبقى إيه؟

يعتقد الكثيرون أن اللون الأحمر الذى غالبا ما يتجمع داخل قطعة اللحوم الحمراء عبارة عن دم، وهو اعتقاد خاطئ، حيث يعتبر خليطا من الماء والبروتين ويسمى بـ "الميوجلوبين"، الذى يتداخل مع الأنسجة العضلية ويهدف إلى مساعدة الأكسجين فى الوصول إلى خلايا العضلات.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، أن اللحوم الحمراء تتكون من العضلات ودور الميوجلوبين هو مساعدة الأكسجين فى الوصول إلى العضلات، لمنحها الطاقة.

وأشار الباحثون إلى أن الميوجلوبين لا يوجد فى اللحوم البيضاء مثل الدواجن أو الأسماك، لافتين إلى أن الميوجلوبين هو ما يجعل اللحوم بيضاء أو داكنة، أو حمراء.

وأضاف الباحثون أن اللحوم الحمراء تحتوى على كمية مرتفعة من الميوجلوبين التى تجعلها حمراء أو داكنة اللون، لافتين إلى أن اللحوم البيضاء تتكون من ألياف العضلات سرية النشاط وتحتوى على كمية قليلة من الميوجلوبين.