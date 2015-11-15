بالصور.. مدير التضامن الاجتماعي الجديد بدمياط يزور مسئولي التعليم

استقبلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، مدير عام التضامن الاجتماعى الجديد حسام عبد الغفار، بعد تسلمه مهام عمله الجديد.

وحضر اللقاء أحمد فايد المدير العام السابق، والذي وصل للسن القانوني للخروج على المعاش، وبحضور عاليه النوشقاتى مدير الخدمة العامة بالتضامن الاجتماعى، وعلى الجانب الأخر حضر من التربية والتعليم الدكتور إبراهيم التداوى وكيل الوزاة وخالد عبد الحكم وكيل المديرية ومدراء ووكلاء الإدارات التعليمية لمناقشة آليات تفعيل التعاون لتشغيل الخرجيين لسد العجز بالمدارس.

وأوصى الدكتور إبراهيم وكيل الوزارة بتنسيق تسكينهم لأقرب مدرسة لإقامتهم وكذلك حسن معاملة المكلفين ومتابعة مديرية التضامن الاجتماعى كشريك اساسى لنجاح الخدمة العامة بالمدارس ووجود احتياطي لهم في حالة أي انقطاع للمرشح.