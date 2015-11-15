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افتتاح وحدة السجل المدنى بدمياط الجديدة

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افتتاح وحدة السجل المدنى بدمياط الجديدة افتتاح وحدة السجل المدنى بدمياط الجديدة
افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط يرافقه اللواء فيصل دويدار، مدير الأمن، والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمحاسب أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، وحدة السجل المدني بمدينة دمياط الجديدة.

وأكد اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط أنه تم إعادة تطوير وحدة السجل المدنى إنشائيا وتجهيزها لاستخراج شهادات الميلاد المميكنة، كما تم تطوير وتسهيل خدمة استخراج بطاقات الرقم القومى.

من جانبه طالب المحاسب أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، بمركز لإصدار بطاقات الرقم القومى الفورية لتكون خدمة متميزة لأبناء محافظتى دمياط وبورسعيد بدلا من ذهاب المواطنين لمدينة المنصورة.
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