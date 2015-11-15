برك مياه الأمطار بجوار شون الغلال فى ميناء دمياط

شكا عدد من مسئولى الشركات العاملة بميناء دمياط، من سوء حالة مرافق المياه، خاصة مع انتشار برك مياه الأمطار التي تغير لونها للون الأخضر وانبعاث الروائح الكريهة منها، حيث إنها قريبة من مخازن وشون الغلال، كما يمر بها سكك حديد مصر الموجودة داخل ميناء دمياط.

يذكر أن ميناء دمياط، قد أعلنت في وقت سابق عن شراء أحدث سيارة نافورى لشفط وتسليك مياه الأمطار، ولكن لم ينعكس امتلاك هيئة ميناء دمياط لمعدات حديثة للتخلص من برك مياه الأمطار المنتشرة بمختلف أنحاء الميناء وتشوه المنظر العام فضلا عن نقل الأمراض والحشرات وخاصة مع ملاصقتها لصوامع وشون الغلال.